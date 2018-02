Fabio Grosso, tecnico del Bari, parla alla vigilia della sfida contro lo Spezia: "Torniamo in campo a distanza di brevissimo tempo. Abbiamo affrontato un viaggio lungo di rientro e oggi è solo il secondo giorno di allenamento per preparare la partita. Bisogna capire chi ha recuperato bene le energie per affrontare una sfida molto difficile. E trovare la continuità che finora, a parte Terni, abbiamo ottenuto soltanto quando dovevamo reagire. Siamo stati bravi appunto nei momenti meno difficili, meno bravi quando dovevamo confermarci. Lo Spezia? È in una forma ottimale, sia fisica che psicologica e sia tecnica. Ed è l’esempio lampante di come si può cambiare il proprio campionato. Erano partiti in sordina, adesso stanno facendo molto bene. Sono un mix di giovani interessanti e salgo ottimi valori. È una squadra carica di entusiasmo, che vorrà fare un’ottima gara. Noi sappiamo che sarà una partita lunga e abbiamo la consapevolezza di voler fare bene"