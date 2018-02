Sean Sogliano, direttore sportivo del Bari, parla ad Antenna Sud del mercato dei Galletti: "Non ho rimpianti, per Memushaj abbiamo fatto il massimo. Il giocatore era interessato alla nostra proposta, noi potevamo prenderlo solo in prestito ed il Benevento non è venuto incontro alle nostre richieste. Nella trattativa c'era anche Anderson, resterà volentieri con noi".