Cosmo Giancaspro, presidente del Bari, parla a la Gazzetta dello Sport, visto il primo posto in classifica: "Chi prova sulla propria pelle certe cose se le ricorda, sto cominciando a conoscere le dinamiche del mondo del calcio. Dopo la vittoria meravigliosa contro il Benevento fui sommerso dai messaggi che dicevano che eravamo una corazzata imbattibile e sappiamo come è andata a finire. A Novara ci siamo ripresi parte di quanto avevamo perso nel recente passato, ora mancano ancora un paio di punti, ma tutti devono restare coi piedi per terra. Nelle ultime ore ho visto e sentito tanta gente che sta perdendo la testa e questo non va bene. Per fortuna posso garantire che la squadra non sia contagiata più di tanto dall’euforia contingente, anche sotto il profilo caratteriale abbiamo ragazzi irreprensibili. E poi ci pensano Sogliano e Grosso a gestire a dovere il momento"