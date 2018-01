Il sito ufficiale del Bari riporta le parole del presidente Cosmo Antonio Giancaspro, a proposito delle ambizioni del club biancorosso, pronunciate in occasione del 110mo anniversario del club: “E’ il nostro anno zero. Stiamo creando le basi per un futuro splendido, siamo una famiglia che si vuole bene. Siamo obbligati a crescere e non possiamo accontentarci di quello che abbiamo. Lo stadio? Quanto sto facendo non è un’operazione di business, ma ha come fine ultimo la crescita del nostro club. Oggi le società di calcio devono necessariamente creare i presupposti per un’autonoma sopravvivenza. Noi dobbiamo creare il nostro futuro sulla base di un progetto serio che si finanzi autonomamente. E i finanziatori siamo noi sportivi. Questo è il mio sogno e per questo lavorerò incessantemente, cercando di coinvolgere tutti quanti hanno a cuore le sorti di questa maglia. Vorremmo avervi tutti all’interno della società. Un disegno, una partecipazione alla crescita. La maglietta? Studiata e realizzata, dalla FC Bari 1908, con il cuore”.