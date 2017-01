Obiettivi di mercato importanti per il Bari, oggi il ds Sogliano ha incontrato l'agente Alessandro Moggi in un noto hotel di Milano: stando a quanto raccolto da Calciomercato.com si è parlato del futuro di Maniero e Monachello, ma si è parlato anche della possibilità di portare l'esperto Francesco Lodi, legato all'Udinese fino al 2018, in Puglia in questa finestra di mercato.