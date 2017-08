Già da giorni si parla dell'arrivo di Leonardo Blanchard al Bari, ma adesso l'accordo è stato raggiunto. Come riporta gianlucadimarzio.com, infatti, per il difensore, che saluterà il Carpi, si parla di prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in A. Lunedì le visite mediche.