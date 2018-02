Nenè, attaccante del Bari, parla a TGR della corsa ai playoff dei pugliesi: "All'inizio del girone di ritorno abbiamo sbagliato qualche partita, ma già contro il Frosinone siamo stati più concentrati e abbiamo vinto una gara importante, replicando poi con la Cremonese. In B chi sbaglia poco vince le partite e noi ci stiamo riuscendo, ma dobbiamo stare concentrati perché non possiamo pensare che la sfida contro la Ternana sia facile perché loro devono uscire dal momento difficile che attraversano. Io, come Brienza e Floro Flores, cerco di dare una mano ai compagni quando entro, mettendo a disposizione la mia esperienza. Il gruppo è forte e unito e dobbiamo continuare così perché al momento non abbiamo fatto nulla. Promozione? Vorrei che il Bari salisse da primo, ma Frosinone ed Empoli hanno dimostrato di essere forti, i ciociari giocano con gli stessi uomini da anni, mentre i toscani hanno battuto 4-0 squadre come noi, Parma e Palermo. Con la testa giusta però possiamo giocarcela fino in fondo".