La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie B. Sarà un Brescia grandi firme quello targato Cellino: fatta per i difensori Gastaldello (Bologna) e Longhi (Pisa), ora nel mirino c’è il centrocampista Martinelli (Samp, sarebbe un ritorno) ed è caccia a una punta: il sogno si chiama Cutrone (Milan), mentre appare più praticabile la pista Petkovic (Bologna).



La Pro Vercelli è vicina a tesserare il portiere Curci (ex Mainz). Difensori protagonisti: Bani (Chievo) piace al Carpi; Perticone rinnova fino al 2020 col Cesena; il Pescara ci prova per Cancellotti (Juve Stabia); Marchizza (Sassuolo) firma con l’Avellino. Ternana su Marilungo (Atalanta) e Mazzarani (Catania). Ufficiale l’approdo di Citro (Trapani) al Frosinone. Raicevic (Bari) verso la Salernitana. Colpo Nicastro per il Foggia che lo acquista dal Pescara per 500mila euro. Il Bari è ai dettagli per Marrone (Juventus) e pensa a Cacia (Ascoli).