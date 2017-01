La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in Serie B. Il Bari ieri sera ha abbracciato Floro Flores (in prestito con obbligo di riscatto dal Chievo in caso di A) e va all’assalto di Donnarumma e Ronaldo della Salernitana. Ormai abbandonato Lodi dell’Udinese, restano valide le ipotesi per Greco del Verona e Salzano del Crotone. Colantuono ha detto no alla cessione di Furlan.



Ufficiali tre operazione calde da giorni: Maiello (Napoli, era a Empoli) va al Frosinone, Bruno Zuculini (Manchester City) al Verona e Floccari (Bologna) alla Spal. L’Entella tratta Contessa (Lecce) e sfoglia il ventaglio per l’attacco (è partito Cutolo, lunedì Masucci va al Pisa): oltre ai soliti De Luca e Catellani, si valuta anche Citro, intenzionato a lasciare Trapani. Tentativo del Vicenza per Stoian (Crotone), mentre Vita e Galano restano nel mirino del Carpi. Pettinari (Pescara) ha firmato per la Ternana, che oggi vede Ledesma (Panathinaikos). La Salernitana vuole Sprocati (Pro Vercelli) e ha detto no al Benevento che voleva Improta, mentre Della Rocca ha declinato l’offerta del Kansas City. A Latina il primo rinforzo scelto dal nuovo manager Lucchesi potrebbe essere Lupoli (Pisa).