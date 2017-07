La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie B. Il Bari ha il suo nuovo centravanti, ma in realtà si tratta di una vecchia conoscenza: Antonio Floro Flores tra mercoledì e giovedì tornerà in biancorosso dal Chievo, in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie A. Il d.s. Sogliano è ai dettagli pure per il ritorno in prestito del centrale Capradossi (Roma) e la mezzala Tello (Juve, era a Empoli).



Inizia a muoversi concretamente il Palermo: dopo gli acquisti di Ingenieri e Coronado, fari puntati ora sul centrocampo dove la prima scelta si chiama Fossati (Verona). In avanti come esterni offensivi piacciono Falco (Bologna, era a Benevento) e Rolando (Samp, era a Latina). Sarà, invece, Sandro Porchia il nuovo responsabile del settore giovanile al posto di Baccin, accasatosi all’Inter.



Lo Spezia vuole in prestito Cortesi (Cagliari, era a Como). Il Perugia aspetta il via libera della Juventus per i prestiti del portiere Brignoli (sarebbe un ritorno) e Cerri (era al Pescara), mentre per il centrocampo la prima scelta resta Colombatto (Cagliari, era a Trapani). Il Frosinone riprende a titolo definitivo Maiello (Napoli) e chiude per Ciano (Cesena), davanti può arrivare un’altra punta tra Citro (Trapani) e Morosini (Genoa). Tengono banco i portieri per le formazioni campane: la Salernitana ha bloccato Vigorito (Vicenza, operazione in chiusura), mentre l’Avellino oggi preleverà Pigliacelli (era a Trapani) dal Pescara.