Il centrocampista del Bari Andres Tello, al termine della gara pareggiata contro il Cesena, ha parlato ai microfoni di Sky: "Peccato per il risultato perchè abbiamo giocato una buona partita. Siamo stati bravi a crederci e a riprendere la partita. Abbiamo anche avuto la possibilità di portare l’intera posta in palio. Ci abbiamo provato ma non siamo riusciti a finalizzare quanto prodotto. Ci aspettavamo qualche punto in più, ma l’importante era non perdere. Magari, in futuro, dobbiamo essere più bravi a non commettere certi errori e scendere in campo più cattivi”.