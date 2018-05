La stella di Musa Barrow continua a brillare. L'attaccante gambiano dell' Atalanta , classe 1998, è andato ancora a segno contro la Lazio. Ormai, complici le condizioni non ottimali di Petagna , si è guadagnato un posto da titolare al centro dell'attacco di Gasperini . La Juve , che ha messo da tempo gli occhi su questo talento, continua a seguirlo con interesse sempre crescente. Barrow difficilmente si muoverà dall'Atalanta nei prossimi mesi, ma - considerando i buoni rapporti tra i due club - non è da escludere che Marotta e Percassi possano iniziare a parlarne in prospettiva. Certamente la Juventus non vorrà farsi bruciare dalla concorrenza.