"Sto molto male che i tifosi non parteciperanno alle semifinali di Champions League. È un giorno molto triste per tutti i catalani". Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, è affranto: "La Roma ha giocato meglio. Fin dall’inizio hanno dominato la partita, hanno spinto e ci hanno rinchiuso nella nostra metà campo credendoci. Hanno giocato meglio e ci hanno sorpassato in tutti gli aspetti e il risultato è quello che si è visto sul campo. Non abbiamo visto la squadra competitiva che siamo stati abituati a vedere per tutta la stagione e analizzeremo il perché non è stato così. L’obiettivo di Valverde era raggiungere le semifinali? Questa era l’illusione e ogni anno abbiamo lottato per tutti i titoli. Abbiamo una squadra molto buona che aspira alla Champions ogni anno, ma la Roma è stata migliore in questo caso e ci ha eliminato. La sconfitta contro la Roma può sempre influenzare dal momento che tutte le partite sono importanti, ma i giocatori si riprenderanno da un colpo così forte