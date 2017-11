Andrea Barzagli, difensore dell'Italia, ha parlato a Sky Sport in vista del ritorno del playoff per Russia 2018 contro la Svezia: "Saranno giorni di tensione, ci giochiamo tanto. Siamo in svantaggio e di conseguenza dipende tutto da noi. La gara si ribalta con cattiveria e con un San Siro pieno a spingerci. Siamo in difficoltà, è stata una partita brutta, fallosa e un po' sfortunata. Siamo l'Italia e dobbiamo risollevarci".