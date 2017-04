Andrea Barzagli, intervenuto a Sky, ha parlato così su Caldara e il suo futuro: "Caldara alla Juve? Vediamo, in teoria tra un anno, magari poi si ritira qualcuno come il sottoscritto (ride, ndr). Per adesso continuo finché non arriva qualcuno a dirmi di smettere, tanto Buffon ogni tanto viene e mi dice di non giocare più, ce lo diciamo a vicenda (ride ancora, ndr)".