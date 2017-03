Daniele Baselli torna protagonista. Con tenacia e personalità, il centrocampista scuola Atalanta è riuscito a riprendersi il Torino a suon di prestazioni; l'ultima in particolare, contro l'Inter, lo ha visto figurare tra i migliori in campo con il gol e non solo. La personalità richiesta da Sinisa Mihajlovic sta venendo fuori, Baselli ha risposto presente al punto da far spedire in panchina un intoccabile come Benassi, nella mediana completata da Acquah e Lukic. E il pubblico granata ha apprezzato gli sforzi di Daniele, applauditissimo e al centro del progetto di Cairo.



BIG NEL FUTURO - La sua situazione in ottica mercato rimane molto interessante per le big che continuano a seguirlo. Storicamente apprezzato al Milan, Baselli è osservato speciale per la Roma che a gennaio è stata vicinissima a prenderlo: era tutto fatto, il mancato addio di Paredes ha bloccato l'operazione. Ma non è escluso che i giallorossi possano tornare alla carica per giugno, dipenderà dalla questione allenatore. La Fiorentina continua a tenerlo d'occhio, i radar restano accesi attorno a Baselli molto apprezzato anche all'estero, l'Everton era stato in prima fila solo un anno fa per trattarlo. A volte ritornano, come questo Baselli protagonista in granata. E verso un'estate intensa...