Contratto più lungo, ingaggio di circa 3,5 milioni di euro più bonus, fascia da capitano e forse anche il ritorno alla base del fratello Antonio, oggi al Genoa, per fare il terzo portiere del Milan. Il nuovo management è pronto ad ogni tipo di sacrificio pur di strappare il sì definitivo di Gianluigi Donnarumma per diventare un punto di riferimento anche per il futuro della formazione rossonera e vincere le ultime resistenze dell'agente Mino Raiola. Il potente procuratore italo-olandese lo aveva paragonato a un Modigliani nei mesi scorsi, ma la sensazione è che per un ragazzo così giovane si stia esagerando.



EFFETTO DE GEA - Prevarrà, come raccontato ampiamente nei giorni scorsi, la volontà del portierone classe 1999 di sposare il progetto della nuova proprietà, rappresentata dall'ad Fassone e dal ds Mirabelli, ma attenzione a quello che potrebbe essere l'effetto domino scatenato da un'eventuale partenza del portiere del Manchester United David de Gea con destinazione Madrid. La squadra di Mourinho si troverebbe nelle condizioni di dover individuare un sostituto all'altezza e con Raiola lo Special One ha stretto diversi accordi negli ultimi tempi con Raiola, portando in Inghilterra Ibrahimovic, Pogba e Mkhitaryan, andati ad aggiungersi al già presente Romero.



CESSIONE UTILE - Una mossa che scompaginerebbe i piani della dirigenza del Milan, per cui l'eventuale partenza di Donnarumma rappresenterebbe una sconfitta dal punto di vista mediatico. Il Manchester United, pur considerando la ravvicinata scadenza del contratto (giugno 2018), potrebbe mettere sul piatto una cifra molto importante per il cartellino del portiere, una somma che il club rossonero potrebbe reinvestire prontamente per dare concretezza agli obiettivi di mercato messi nel mirino da Fassone e Mirabelli. Incassando non meno di 80 milioni di euro e aggiungendoli al tesoretto rappresentato dalle cessioni di Niang, De Sciglio ed eventualmente Bacca, il Milan potrebbe dare l'assalto ai vari Musacchio, Ghoulam (o Mendy), Fabregas e un centrocampista di maggiore prospettiva (Pellegrini o Kessie) e un attaccante centrale di livello internazionale (Morata o Aubameyang), oltre a sciogliere il ballottaggio tra la conferma di Deulofeu o l'arrivo dalla Lazio di Keita Baldé.