Dalla panchina della Roma al futuro di molti attaccanti. Patrick Bastianelli, noto agente, è stato ospite di Calciomercato.com e da procuratore di diversi attaccanti ha risposto sul futuro dei suoi assistiti: "Babacar ha sempre avuto molto mercato, piace a tanti club, la Fiorentina però ha scelto di tenerlo e i numeri parlano per lui: ha segnato 9 gol pur trovando poco spazio, per il suo futuro si deciderà a tempo debito". Ha convinto anche Diego Falcinelli a Crotone: "La convocazione di Ventura è una bella soddisfazione, a Crotone sta facendo ottime cose. E Di Francesco lo avrebbe tenuto volentieri al Sassuolo: tanti club lo cercano, in Italia e all'estero".



Spazio anche al futuro di tanti top player: dove può andare Alexis Sanchez? Da Keita Baldé alla panchina della Juventus e della Roma, passando per il destino di Pioli all'Inter. Bastianelli risponde, guarda il video con tutte le sue risposte a CM!