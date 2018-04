Alessandro Bastoni è il futuro dell'Inter. Ne sono convinti da tempo i dirigenti nerazzurri, bravi a bloccare il difensore classe '99 dell'Atalanta anticipando una grande concorrenza per quel centrale che Gasperini ha già fatto debuttare in Serie A. Affare prenotato dalla scorsa estate ma in vista del 2019/2020, ovvero un altro anno di attesa per Bastoni prima di vestire la maglia dell'Inter. Eppure, quella di questa sera potrebbe essere - da spettatore - l'ultima da promesso nerazzurro: c'è infatti un'ipotesi che porta ad anticipare l'operazione al prossimo luglio per Bastoni all'Inter, se ne parlerà con l'Atalanta dopo che l'opzione era già spuntata a gennaio scorso senza però trovare l'accordo.



PIANO PRESTITO - Sarà quindi l'Inter a decidere con Luciano Spalletti come gestire il destino di Bastoni, uno dei difensori italiani più promettenti in circolazione. L'Atalanta dovrà dare maggiori garanzie di impiego se vorrà tenerlo il prossimo anno, altrimenti il ds Piero Ausilio potrà scegliere se provare ad anticipare il suo arrivo a Milano inserendolo nella rosa dei centrali oppure se tentare la strada del prestito in una squadra neopromossa dove Bastoni possa trovare spazio, più facile questa opzione piuttosto che un anno in Serie B. Lavori in corso, Alessandro intanto studia Atalanta-Inter da diretto interessato...