In gol anche Gabriel Batistuta (doppietta) e Luca Lotti nella "Partita Mundial" tra Italia e Resto del Mondo, un evento di calcio e spettacolo tra due squadre rappresentate da ex campioni e artisti in campo per dare un calcio alla violenza contro le donne. Sono stati 35.000 i biglietti venduti per assistere al match all'Olimpico (circa 25.000 le reali presenze), il cui incasso di circa 100.000 euro sara' destinato in beneficenza. Gli organizzatori hanno gia' annunciato che il prossimo anno l'evento di svolgera' a Napoli. Il match si e' concluso sul 5-3 per il Resto del mondo grazie alle due reti di Batistuta, quindi degli ex laziali Cesar e Winter e della brasiliana del calcio a 5 Lucileia (che ha firmato il 5-3 finale), mentre per l'Italia le reti sono state realizzate da Lotti e poi dall'attore Giorgio Pasotti, che con una doppietta aveva firmato il momentaneo 3-3.



Le due squadre sono state allenate da altrettante donne (con Marco Tardelli super partes): da una parte Margherita Granbassi, dall'altra Alena Seredova (con figli al seguito) che proprio oggi festeggiava i suoi 40 anni. Prima dell'inizio del match, e' stata Anna Tatangelo a deliziare il pubblico con la sua voce, mentre la direzione di gara e' stata affidata all'arbitro Sara Mainella. In campo, oltre al ministro Lotti, tanti grandi ex (tra loro Amelia, Konsel, Mihajlovic, Bruno Giordano, Frey, Batistuta, Aldair, Luis Oliveira, Cesar, Castroman, Stendardo, Candela, Perrotta, Giannichedda, Cribari, Winter, Matuzalem, Ballotta, Delvecchio, Fiore) ed anche due donne: Carolina Morace con la maglia dell'Italia, Patrizia Panico con quella del Resto del mondo. Commovente al 13' il ricordo di Davide Astori, la gara e' stata fermata e sul display dell'Olimpico e' apparsa la sua foto e sono partiti gli applausi.