Gabriel Omar Batistuta, ex centravanti di Roma e Fiorentina e secondo migliore marcatore di sempre dell'Argentina, difende Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino, intervistato da Radio La Red, ha dato la sua opinione riguardante la mancata convocazione del Pipita: "Higuain è stato trattato molto male. Purtroppo il Pipita è stato condannato da un paio di errori: nessuno ha avuto pietà e questo ha influito non poco sul suo rendimento, ma non significa che non sappia giocare. Di certo è uno degli attaccanti più importanti a livello internazionale e in Italia è un’icona. Ultimamente non sta rendendo secondo il suo potenziale, ma è un 9 su cui l’Argentina deve puntare. Deve andare al Mondiale, così come Icardi e Benedetto: nessuno di loro merita di restare a casa".