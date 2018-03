Roma, Argentina e la sfida a ritmo di tango tra bomber in Serie A: c'è tutto nella lunga intervista concessa da Gabriel Batistuta a La Gazzetta dello Sport.



ROMA - "Sto seguendo il lavoro di Eusebio, fa giocare la sua squadra in un modo che mi piace. Comunque negli ultimi anni la Roma è sempre lì, e sempre gli è mancato qualcosa per vincere lo scudetto. Ma secondo me è solo colpa d’una Juventus troppo forte, formidabile. Montella in panchina? Contento per lui e per Eusebio. Io no, non penso ad allenare, preferisco fare soffrire solo loro. Dzeko? È un buon giocatore, bene hanno fatto a non cederlo a gennaio, senza di lui non credo si sarebbero qualificati per i quarti di Champions. La Roma è tra le prime otto d’Europa. Un pronostico per la sfida col Barcellona? È difficile, ma la Roma le altre sette può batterle, come può perdere... Secondo me se la gioca alla pari. Serviranno però 180’ perfetti".



ARGENTINA - "Candidata alla vittoria? Noi siamo fatti così, se vinciamo bene altrimenti è tutto un fallimento. Invece non è vero, ci sono un bel po’ di giocatori protagonisti in tanti tornei, quindi non siamo brocchi. I campioni li abbiamo".



SFIDA HIGUAIN-ICARDI - "Il Pipita secondo me è al top, come punta sta facendo benissimo. Icardi è alla pari, l’unica differenza è che Higuain da anni è ai vertici, sta vincendo col club e fa bene con la nazionale. Come forza si equivalgono. Icardi out al Mondiale per l'antipatia di Maradona? Assolutamente no. Il Mondiale lo meriterebbero entrambi, ma può andarci uno solo visto il ruolo, il modulo e la rosa. Credo siano solo scelte tecniche. L’unico problema di Icardi è avere avanti un Higuain sempre al massimo, al top".



SIMEONE ALLA FIORENTINA - "Dipende tutto da lui, spero sia un po’ più fortunato. Gli manca l’appuntamento col gol e da attaccante so quanto sia importante segnare e vincere, specie se sei giovane".



UN BATISTUTA 'AZZURRO' - "Ciro Immobile non è male... A me piace tanto come punta".