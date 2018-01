Sono ore importanti e giorni decisivi per un'operazione delicata., discorso avviato tra Roma e Chelsea che stanno dialogando su termini di pagamenti e bonus rispetto ai 50 milioni più 10 di bonus come prezzo finale per l'attaccante bosniaco e il terzino italo-brasiliano. Tra le varie idee proposte dal Chelsea, anche un tentativo di inserirenell'operazione Dzeko. Una sorta di soluzione proposta alla Roma: senza Edin, la punta belga oggi riserva di Morata in prestito per 6 mesi.Preferirebbe investire su un nuovo attaccante e non prenderlo in prestito, Batshuayi ha poi già giocato in Champions dunque non potrebbe farlo da febbraio.che in queste ore farà sapere la risposta definitiva dopo il no iniziale. Nel suo destino quindi ancora in bilico l'Italia:. Pallino del ds Paratici, non se ne fece nulla per la valutazione elevata e l'inserimento poi deciso del Chelsea. Oggi, la Roma pensa al prestito ma non ha ancora dato via libera. Aspettando di trovare la quadratura per l'affare Dzeko., il gioco più appassionante e divertente del web. Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati su Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com