Kai Havertz ha 17 anni ed è uno dei calciatori seguiti con il maggiore interesse in Bundesliga. In forza al Bayer Leverkusen e paragonato a Mesut Ozil, sarebbe dovuto volare a Madrid con la squadra per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.



E' rimasto in patria, invece, per sostenere degli esami. Non si tratta di alcun problema fisico, però, bensì di problemi scolastici. Havertz sta infatti preparando il proprio ingresso in università e una partita dall'esito (quasi) scontato, per quanto sul paloscenico della Champions League, non lo ha smosso dai propri doveri accademici.