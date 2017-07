Il ds del Bayer Leverkusen, Rudi Völler, ha parlato in germania delle voci che vogliono il club tedesco vicino al terzino dell'Inter, Yuto Nagatomo: "Le voci su Nagatomo? Sono speculazioni. Non è detto che il profilo cercato sia per forza quello di un giocatore d’esperienza. Alla fine è un discorso legato alle qualità. Non è così decisivo che sia giovane o con esperienza. Non abbiamo fretta o pressioni, ma in difesa dovremo fare qualcosa sul mercato ha precisato. Con l’infortunio di Jedvaj la situazione è diventata più urgente. A prescindere da questo, con la partenza di Toprak avremmo fatto comunque qualcosa".