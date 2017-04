Carlo Ancelotti, tecnico del Bayern Monaco, parla alla vigilia della semifinale di Coppa di Germania contro il Borussia Dortmund: "Domani sarà una partita importante. Tutti i giocatori sono in forma, tranne Alaba, che oggi ha avuto un piccolo problema. Vediamo se domani può giocare. In caso contrario c'è Bernat. Ribery? È in forma, domani può giocare. L'ultima partita l'ho tolto alla fine del primo tempo perché non aveva giocato bene".



SU LAHM - "Sono triste che concluda la carriera. Cerco ogni giorno di convincerlo ad andare avanti. Forse funziona se gli propongo di giocare in un'altra posizione. Il Real? Ci ha tolto tante energie ma l'abbiamo dimenticata".