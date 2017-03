L'allenatore del Bayern Monaco, Carlo Ancelotti ha dichiarato in conferenza stampa in vista della sfida di stasera con lo Schalke in Coppa di Germania: "Sarà una partita completamente diversa rispetto all'ultima vittoria per 8-0 in campionato con l'Amburgo, una gara che ci ha ridato autostima. Vogliamo qualificarci alle semifinali, dobbiamo battere una squadra che ci ha già dato dei problemi. Guido Burgstaller sta facendo molto bene, ma tutto lo Schalke è in forma".