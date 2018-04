Jupp Heynckes, allenatore del Bayern, a parlato in conferenza stampa del sorteggio di Champions contro il Real Madrid: "Siamo due squadre di grande tradizione, che amano il calcio e giocano in due monumenti di questo sport. Ai calciatori piace giocare certe sfide in certi stadi. Il Real è una squadra top con giocatori incredibili, ma a questo livello non esistono rivali semplici da affrontare. Polemiche? Per esempio guardando i replay del rigore contro la Juve è ovvio che si tratta di una situazione dubbiosa. Kovac mio successore? E' un ex del Bayern ed è un predestinato per questa panchina".