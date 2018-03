Jupp Heynckes, tecnico del Bayern Monaco, commenta così il sorteggio di Champions League, che ha messo i bavaresi di fronte al Siviglia di Montella: "È un sorteggio difficile. Conosco molto bene il Siviglia. Ha vinto l'Europa League per tre volte di fila dal 2014 e giocano un calcio colto e creativo. Sono anche diventati più solidi in difesa dal momento che hanno cambiato allenatore. A volte è meglio battere i presunti top team, ho avuto più volte avuto questa esperienza. Conosco l'atmosfera di Siviglia. Non è proprio Istanbul ma è simile. Sono una folla fantastica. Dobbiamo concentrarci su come superare i quarti di finale"