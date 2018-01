Leon Goretzka al Bayern Monaco? Jupp Heinckes apre a questa possibilità. Intercettato da Sport Bild alla partenza per il Qatar, il tecnico dei bavaresi ha ammesso: "E' bravo, mi piace. Dobbiamo aspettare e vedere, il suo manager ha detto che non hanno ancora deciso, quindi ci sono ancora gli spagnoli in gara. Il mio vice Hermann ha lavorato con lui allo Schalke. E' un ragazzo intelligente, sa esattamente cosa è meglio per lui".