Jupp Heynckes, nuovo tecnico del Bayern Monaco, parla in conferenza stampa: "Il mio lavoro è quello di costruire una squadra che possa superare i problemi incontrati fino a oggi. Avere un piano chiaro per affrontare i problemi. E' importante per i giocatori ritrovare la fiducia nelle proprie qualità. Mi sento molto bene sia fisicamente che mentalmente. Ho lo stesso battito cardiaco a riposo di un 60enne. La squadra ha forza e qualità. Abbiamo bisogno di tornare a mostrarlo a tutti. Abbiamo bisogno di scendere in campo come una squadra".