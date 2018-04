Luca Toni, ex attaccante del Bayern Monaco, parla a La Gazzetta dello Sport dell'attacco dei bavaresi, dando il suo consiglio: "Il Real insegue Lewandowski? Ci sono ancora Benzema e Bale, davanti non è proprio messo male. E poi bisognerebbe vedere come si ambienta un giocatore così, perché è un grande campione ma non tutti hanno lo stesso impatto cambiando squadra e città. Ora non so se c’è una clausola per liberarlo, ma se arriva un’offerta folle dal Real, il Bayern farebbe bene a venderlo, vista l’età, per prendere un giocatore di prospettiva. Un esempio? Icardi".