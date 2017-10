Paragonato a Philipp Lahm, ma i suoi idoli sono altri. Joshua Kimmich parla al sito ufficiale del Bayern Monaco e spiega: "Conosco la mia situazione dalla nazionale, so che arriveranno i paragoni. E da una parte sono contento, anche se dall'altra è chiaro che non possa rimpiazzare del tutto Lahm. Lui era il capitano, ha una serie infinita di grandi prestazioni. Io ho 22 anni e posso imparare tanto da lui. Ma vorrei andare avanti per la mia strada. Un altro esterno destro da cui imparare? Ce ne sono pochi nella mia generazione. Penso che Dani Alves abbia avuto grande influenza su come un terzino destro debba giocare. E penso che Dani Carvajal sia davvero forte".