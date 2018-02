Matthias Sammer, ex direttore sportivo del Bayern Monaco, parla a Sport Bild di Toni Kroos: "Ci sono delle situazioni che inevitabilmente analizzi col senno di poi: chi può dire se hai fatto tutto in maniera giusta durante la tua vita? Magari con Kroos il Bayern avrebbe vinto qualche Champions League in più o almeno avrebbe raggiunto la finale per giocarsela. Oggi posso dire che per il mio ruolo fu un errore lasciarlo andare via, provai in ogni modo a fargli cambiare idea anche perché lo conosco da quando aveva 16 o 17 anni".