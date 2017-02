Thank you very much for all your messages. A day later, I’d like to explain my decision to you in detail: pic.twitter.com/Xz213rxM73 — Philipp Lahm (@philipplahm) 8 febbraio 2017

A un giorno di distanzaspiega la decisione di lasciare ile annunciare il ritiro con un messaggio sul proprio profilo Twitter: "Mi fido dei miei sensi. Da capitano è importante per me dare sempre prestazioni al top e ho capito che non potrò farlo dopo questa stagione. Ho sempre indossato questa maglia tranne che per due anni allo Stoccarda. Lavorerò ancora per il Bayern in futuro. Ma sono una persona a cui piace essere preparato, per questo ho deciso di fare un passo indietro e riflettere sul calcio e su come usare al meglio la mia esperienza e le mie qualità".