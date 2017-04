La prima stagione di Carlo Ancelotti sulla panchina del Bayern Monaco non è stata la migliore della sua carriera da tecnico ed infatti l'ex allenatore di Juventus e Milan si è detto deluso dopo la doppia eliminazione dalla Champions League contro il Real Madrid e dalla Coppa di Germania contro il Borussia Dortmund: "Non siamo soddisfatti, volevamo qualificarci per la finale di Berlino ma questo è il calcio. Adesso dobbiamo reagire e fare punti con il Wolfsburg perché la vittoria del campionato è a portata di mano. Siamo stati ad un passo dalla semifinale di Champions e dalla finale di Coppa di Germania, non siamo riusciti a raggiungerle per questione di dettagli. Adesso dobbiamo vincere la Bundesliga al più presto, l’anno prossimo proveremo a migliorare perché non sono soddisfatto di questa stagione". Personalmente non si assume colpe in Europa: "In Champions League i dettagli sono fondamentali. Un infortunio, una decisione sbagliata dell’arbitro o fattori di questo tipo possono passare molto. Fino ad aprile tutto è andato bene, poi ci sono stati gli infortuni di Lewandowski ed Hummels e al Bernabeu il direttore di gara ha preso pessime decisioni. Siamo stati sfortunati in Champions, invece per quanto accaduto con il Dortmund in Coppa di Germania mi assumo le mie responsabilità”. Infine, sul proprio futuro: "Conosco il pensiero di Hoeness e Rummenigge, non ci saranno novità".