Continua il casting in casa Bayern Monaco per la panchina della prossima stagione. Secondo la Bild, in pole per il dopo Heynckes ci sarebbero Niko Kovac e Ralph Hansenhuttl, allenatori di Eintracht Francoforte e RB Lipsia. Nel mirino anche Pochettino, Conte e Favre, anche se la dirigenza ha deciso di dare la priorità ai madrelingua tedeschi.