Caccia a un portiere per il Bayern Monaco, e anche la Serie A finisce nel mirino dei bavaresi. Secondo il Mundo Deportivo, infatti, il primo obiettivo del club tedesco, visti i problemi fisici di Manuel Neuer, sarebbe Jasper Cillesen, portiere del Barcellona individiduato come ideale da Hasan Salihamidžić per la buona capacità coi piedi. Nella lista degli uomini mercato bavaresi, però, il tecnico Heynckes ha fatto inserire anche Gianluigi Donnarumma del Milan e Kepa Arrizabalaga dell'Athletic Club. Ultimo, non ultimo, Alisson Becker della Roma.