Sono giorni importanti per l'attaccante classe '88 del Bayern Monaco Robert Lewandowski che, dopo aver aiutato con i suoi gol la Polonia a qualificarsi per il Mondiale, si è laureato oggi all'Università di Varsavia in "Formazione e gestione dello sport", presentando una tesi sulla propria carriera, dal titolo "RL9, la via per la gloria". Si è trattato di una vera e propria festa, con i membri della commissione vestiti dei colori nazionali per festeggiare la qualificazione alla massima competizione mondiale per nazionali.



Un ulteriore riconoscimento, questa volta fuori dal campo, dopo aver recentemente stabilto il nuovo primato di gol nella fase di qualificazione al Mondiale con 15 centri.