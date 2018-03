Non bastano i trofei per fare amicizia. Lewandowski e Hummels, fra Borussia Dortmund e Bayern Monaco, insieme hanno vinto tre campionati e quattro coppe. Eppure, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nell’allenamento di ieri fra i due la tensione è salita alle stelle. Durante la partitella finale Tolisso ha segnato approfittando della distrazione di Lewandowski, impegnato ad allacciarsi gli scarpini, atteggiamento che ha innervosito Hummels e dato vita a un lungo botta e risposta. A fine allenamento non c'è stato chiarimento. Il dubbio che sorge è che Lewandowski stia perdendo stimoli: in Germania ha vinto tutto, non ha competitor per la classifica cannonieri e recentemente ha cambiato procuratore (ora è Pini Zahavi). Il Real Madrid gli strizza l'occhio.