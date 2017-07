Vincere aiuta, anche se si tratta di un'amichevole. Dopo il successo contro il Lugano e la sconfitta contro il Borussia Dortmund, il Milan vince la terza sfida d'estate, rifilando un pesante e meritato 4-0 al Bayern Monaco grazie ai gol di Kessie, Calhanoglu e alla doppietta di Cutrone. Sbagliato fare voli pindarici, resta comunque un match di pre-season, di esperimenti da una parte e dall'altra, ma Montella può ritenersi soddisfatto per quanto visto. La squadra si è mossa come ha voluto, non ha preso gol (prima da titolare per Gigio Donnarumma), ha creato tanto e ha dimostrato una buona solidità difensiva, in un reparto nel quale ha esordito anche Bonucci (in campo con gli ultimi arrivi, André Silva, Biglia e Conti). Nonostante l'ingresso dell'ex Juve, al 63', il Milan ha giocato tutta la paritita a 4: un segnale per il futuro prossimo?





PRIMO TEMPO



7' Accelerazione di Kessie che sul più bello si allunga il pallone invece di servire Borini.

8' Angolo del Bayern Monaco, colpo di testa fuori di Lewandowski.

14' ​GOL DEL MILAN Ricardo Rodriguez scappa sulla sinistra, corss per Cutrone anticipato da Alaba, palla che finisce, nel cuore dell'area, sui piedi di Kessie che in controbalzo porta avanti i rosoneri

15' Bonaventura calcia da centrocampo, palla alta

20' Borini crossa per Niang, che sbaglia il primo controllo, poi riesce a mettere in mezzo: salva Hummels.

23' GOL DEL MILAN Punizione di Ricardo Rodriguez, Cutrone di testa incrocia e batte Fruchtl.

38' Lewandowski mette in mezzo un pallone, salva la difesa del Milan.

40' Punizione di Lewandowski respinta dalla barriera, sulla ribattuta ancora il polacco non trova la porta

42' Magia di Ribery, che ne salta tre dentro l'area di rigore, cross che non trova nessuno.

43' GOL DEL MILAN Azione spettacolare del Milan: Niang salta Javi Martinez, poi allarga per Cutrone che resituisce la palla al francese, apertura di prima per Bonaventura che, da sinistra, mette in mezzo per Cutrone che da due passi fa 3-0.



SECONDO TEMPO



46' Cambi nel Milan: dentro Conti, Biglia e Andrè Silva, out Abate, Montolivo e Cutrone.

Nel Bayern in campo Sanches e James, fuori Ribery e Hummels.

49' Brutto tiro di Bonaventura, palla alta.

53' Coman scappa sulla sinistra, cross basso messo fuori da Zapata.

54' André Silva servito in profondità calcia male

57' Doppia occasione Bayern: Donnarumma respinge un tiro dalla distanza di Muller, sull'angolo Javi Martinez mette fuori di testa

63' Cambi del Milan: dentro Antonelli, Bonucci e Calhanoglu, fuori Ricardo Rodriguez, Zapata e Borini.

64' Tiro di Niang dal limite, palla alta.

69' Ancora Niang, para Fruchtl

72' Tolisso si infila in area di rigore, trova solo l'esterno della rete.

77' Muller si infila in area di rigore, ma perde tempo. Invece di punire Donnarumma cerca il passaggio.

79' ​Cambi nel Milan: dentro Sosa, Gustavo Gomez, Paletta, Mauri e Antonio Donnarumma fuori Niang, Kessie, Musacchio, Gigio Donnaumma e Bonaventura.

81' Lewandowski tira alta una punizione dal limite.

82' Calcio d'angolo per il Bayern: Javi Martinez pericoloso con un colpo di testa che finisce alto.

84' GOL DEL MILAN! Calhanoglu si accentra e dal limite dell'area cala il poker rossonero con un preciso destro.