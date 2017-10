Bruttissime notizie per il Bayern Monaco, appena passato nelle mani di Jupp Heynckes dopo l'esonero di Carlo Ancelotti. Alla tv tematica del club, il portiere classe '86 Manuel Neuer ha parlato così dell'infortunio al metatarso del piede sinistro: "La ferita deve rimanere pulita e guarire da sola. Per la guarigione all'interno del piede potrebbero essere necessari anche sei mesi". Questo significa che il numero uno della nazionale tedesca rischia di tornare in campo non prima di marzo.