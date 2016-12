La tradizione della Germania contro chi di tradizione vuole scriverne una nuova: all'Allianz Arena si affrontano le prime due della Bundesliga, Bayern Monaco contro RB Lipsia, ma la partita è senza storia. Finisce 3-0 per i bavaresi, che archiviano la pratica subito nel primo tempo. Dopo il minuto di silenzio per le vittime di Berlino il match vede gli ospiti partire forte e sfiorare il vantaggio, ma è solo la sveglia per gli uomini di Ancelotti che nel giro di otto minuti piazzano un uno-due micidiale: Thiago Alcantara ribadisce in rete dopo la traversa, Xabi Alonso raddoppia con la sua prima rete da dentro l'area in maglia Bayern. A complicare le cose per la formazione di Lipsia ci pensa poi Forsberg: il giocatore più atteso degli ospiti si fa cacciare dal campo alla mezz'ora, rosso diretto per una bruttissima entrata da dietro su Lahm, fallo che innesca anche un duro confronto tra i giocatori del campo. Passano 15 minuti e il Bayern chiude i giochi: rigore per fallo su Douglas Costa e Lewandowski fa 3-0 dal dischetto. Nella ripresa i padroni di casa amministrano e sfiorano il poker a pochi minuti dal termine, ma la conclusione di Ribery sbatte sulla traversa e quelle di Alcantara e Lewandowski vengono respinte dal portiere Gulacsi. Il Bayern si riprende dunque la vetta solitaria della Bundesliga a quota 39, +3 sull'RB Lipsia.