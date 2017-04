Dopo l'impresa della Juventus contro il Barcellona un'altra big spagnola, il Real Madrid, scende in campo in trasferta contro il Bayern Monaco per la gara di andata dei quarti di finale di Champions League.



Questo sarà il 23esimo incrocio in questa competizione tra le due squadre. Negli scontri ad eliminazione diretta sia il Bayern Monaco che il Real Madrid si sono qualificate per 5 volte. Il Bayern, inoltre, ha raggiunto i quarti di finale di Champions per la sesta stagione consecutiva e nelle precedenti cinque è sempre arrivato in semifinale. Questa è invece la 20esima stagione in cui il Real Madrid arriva alla fase ad eliminazione diretta di Champions League, un record nella competizione.



Il Real ha perso 9 degli ultimi 11 incontri a Monaco di Baviera, mentre i tedeschi hanno tutte vinto le ultime 16 partite all'Allianz Arena. L'ultima sconfitta del Bayern in casa, nell'aprile del 2014, fu però inflitta proprio dai Blancos. Il Real Madrid, con la Juventus, è anche l’unica squadra ancora imbattuta in questa Champions League, segnando almeno due gol in ognuna delle otto partite stagionali.