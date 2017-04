Oltre al danno, la beffa. Il Bayern Monaco ha dovuto abbandonare la corsa alla Champions dopo la sconfitta ai supplementari contro il Real Madrid, in una partita condizionata dagli errori dell'arbitro Viktor Kassai e dei suoi assistenti, ed ora rischia di perdere uno tra i propri migliori giocatori per il resto della stagione.



Manuel Neuer, infatti, come dichiarato dallo stesso club bavarese nella notte di ieri dopo la partita, si è gravemente infortunato al piede sinistro poco prima dell'azione che ha portato al 3-2 per i Blancos nel corso del secondo tempo supplementare. Il timore è quello che possa trattarsi di frattura, come risulta dalle prime analisi del club, anche se la diagnosi definitiva arriverà dopo gli esami cui si sottoporrà non appena tornato in patria. Il resto della stagione, con la corsa alla Bundesliga e alla Coppa di Germania, a partire dalla prossima semifinale contro il Borussia Dortmund, potrebbero essere a rischio.