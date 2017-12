A poche ore dall’apertura ufficiale del mercato di gennaio, le grandi manovre per la prossima stagione sono già partite. Ilè vicino a chiudere il 2017 col botto. Secondo quanto riportato da Marca e confermato dall’edizione online della Bild, la società tedesca ha. Il centrocampista classe 1995, cresciuto nelle giovanili del Bochum e approdato allo Schalke 04 nel 2013, ha rifiutato le numerose offerte di rinnovo della squadra tedesca con l’obiettivo di andare via a scadenza del contratto la prossima estate, quando approderà in Baviera.- La Bild, che nei giorni scorsi aveva accostato con insistenza Goretzka al Liverpool, è tornata sui suoi passi. Barcellona, Real Madrid e i Reds si erano mossi in maniera concreta per provare a raggiungere l’accordo che, però, era già stato strappato dal Bayern Monaco.: il sorpasso dei bavaresi sui Reds è avvenuto, ormai sembra tutto fatto. In questa stagione Goretzka ha disputato 12 gare con lo Schalke mettendo a segno 4 gol, mentre in nazionale maggiore ha raggiunto lo stesso numero di presenze, collezionando 6 reti dalla prima convocazione avvenuta nel 2014.