Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, parla dopo la vittoria sul Siviglia in Champions League: "Siamo la squadra più forte, anche se non l'abbiamo dimostrato per tutto il tempo. Abbiamo concesso troppe occasioni, regalando il possesso troppo facilmente. Non abbiamo usato lo spazio a centrocampo e il ritmo non era abbastanza alto. Heynckes non era felice all’intervallo, né lo eravamo noi, poi abbiamo aumentato il ritmo e le cose sono sembrate migliori. Una vittoria in trasferta è sempre un grande risultato, ma vogliamo vincere a casa a Monaco".