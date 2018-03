Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, parla dopo il sorteggio dei quarti di finale di Champions, che ha messo il Siviglia sulla strada dei bavaresi: "E' un buon sorteggio. C'erano squadre in testa che hanno nomi più illustri, anche se il Siviglia ha vinto l'Europa League per tre volte di fila. Non è qualcosa da prendere alla leggera. Il club ha una storia di successo. Tuttavia, ci aspettiamo di passare al turno successivo. Abbiamo molta fiducia, siamo il Bayern Monaco. Vogliamo giocare con fiducia in questa competizione e non solo andare lontano con un po' di fortuna, ma vincere la Champions. È passato troppo tempo da quando siamo arrivati in finale. Vogliamo arrivarci a tutti i costi"