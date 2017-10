Julian Nagelsmann, tecnico dell'Hoffenheim, commenta così le voci che parlano di una sua visita a Monaco di Baviera per vedere la città in vista di un futuro al Bayern: "Non c'è stata richiesta, non c'è stato contatto, non c'è stato nulla. Sono semplicemente andato a casa mia. La mia compagna e mio figlio abitano a Monaco, non mi sembra carino dirgli "andate via da Monaco perché fino a quado cercano un allenatore non ci posso andare o partono le speculazioni".