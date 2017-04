Non solo i nomi dei grandi bomber, anche i numeri ribadiscono che Bayern-Real sarà una partita dal gol facile. Bavaresi con 24 gol in otto partite di coppa, il Real risponde con 22: entrambe hanno una perfetta media da Over 2,5, quindi è semplice ipotizzare una gara con almeno tre reti complessive, opzione da 1,57. Quanto ai protagonisti sotto porta, per il Bayern c’è Lewandowski (7 reti in Champions in questa stagione) a condurre le danze, a 1,90, nonostante sia in forse per un dolore alla spalla. Sensibilmente più alta la quota di Cristiano Ronaldo, sottotono in Europa (solo due reti) e dato a 2,50: da tenere a mente però che nello 0-4 di tre anni fa CR7 realizzò una doppietta. Attenzione a Sergio Ramos piazzato a 7,00: nei match decisivi c’è sempre la sua firma e anche lui nel 2014 andò in doppia marcatura all’Allianz Arena.